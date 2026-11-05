0.05 Karat Pırlanta Yıldız Kolye
Ürün Kodu : DN69294
22.637 TL
PEŞİN FİYATINA 7.546 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.05 Karat Pırlanta Yıldız Kolye T11370
14 Ayar, Beyaz Altın, 1.54 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.05 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Gökyüzünün en küçük ama en parlak üyesi. Boynunuzda son derece romantik ve naif bir detay.
0.05 Karat Pırlanta Yıldız Kolye
PEŞİN FİYATINA 7.546 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
22.637 TL