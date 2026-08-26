Altın Turuncu Mineli Halhal
Ürün Kodu : H001488
24.412 TL
PEŞİN FİYATINA 8.137 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Turuncu Mineli Halhal T10983
14 Ayar, Altın, 2.25 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Sıcak turuncu tonlarının cesur ve dinamik aurası, mine detaylarının pürüzsüz dokusuyla buluşuyor. Adımlarınızda fark yaratan enerjik bir odak noktası oluşturan tasarım, özgün tarzını vurgulamak isteyenler için taze bir dokunuş.
Altın Turuncu Mineli Halhal
PEŞİN FİYATINA 8.137 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
24.412 TL
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