Altın Taşlı Yıldız Kolye
Ürün Kodu : N182447
26.520 TL
PEŞİN FİYATINA 8.840 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Taşlı Yıldız Kolye T10994
14 Ayar, Altın, 2.43 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Gökyüzünün büyüleyici sembolü, parıltılı taşların canlı ışıltısıyla dekoltenizi aydınlatıyor. Işığı yansıtan formların kattığı genç ve enerjik aura, şıklığınıza zamansız bir dokunuş ekliyor.
Altın Taşlı Yıldız Kolye
PEŞİN FİYATINA 8.840 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
26.520 TL
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