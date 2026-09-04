Altın Kuzey Yıldızı Figürlü Trend Bileklik
Ürün Kodu : B366099
43.180 TL
PEŞİN FİYATINA 14.393 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Kuzey Yıldızı Figürlü Trend Bileklik T11050
14 Ayar, Altın, 3.96 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Kutup yıldızının yol gösteren ışıltılı formu, bilekte narin bir pusula gibi parıldıyor. Anlamlı figürün kazandırdığı ilham verici hava, ince zincir yapısıyla birleşerek çabasız bir şıklık sunuyor. Adımlarınıza ve tarzınıza ışık tutacak özel bir dokunuş.
Altın Kuzey Yıldızı Figürlü Trend Bileklik
PEŞİN FİYATINA 14.393 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
43.180 TL
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