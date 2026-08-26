Altın Samanyolu Kolye
Ürün Kodu : N182338
19.448 TL
PEŞİN FİYATINA 6.483 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Samanyolu Kolye T10990
14 Ayar, Altın, 1.79 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Evrenin sonsuz güzelliğinden ilham alan ışıltı dizilimi, boyunda adeta bir yıldız kümesi oluşturuyor. Işığı her açıdan yakalayan zengin detaylar tasarıma masalsı ve görkemli bir hava katıyor. Gece ve gündüz stiline büyülü bir dokunuş.
Altın Samanyolu Kolye
PEŞİN FİYATINA 6.483 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
19.448 TL
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