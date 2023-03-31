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Sette Yer Alan Ürünler
Altın Baget Klasik Kolye - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Klasik Kolye
10.132 TL
10.132 TL

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Altın Büyük Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Büyük Baget Küpe
12.512 TL
12.512 TL

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Altın Büyük Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Büyük Baget Yüzük
12.852 TL
12.852 TL

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Altın Baget Set (243)

TL x 3 Taksit
Set Fiyatı :
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Bunları da İnceleyebilirsiniz
0.39 Karat Pırlanta Baget Set
0.39 Karat Pırlanta Baget Set
66.672 TL
Sepette %10 İndirim 60.005 TL
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20.002TL x 3 Taksit
0.87 Karat Pırlanta Baget Yuvarlak Set
0.87 Karat Pırlanta Baget Yuvarlak Set
107.160 TL
Sepette %10 İndirim 96.444 TL
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32.148TL x 3 Taksit
0.28 Karat Pırlanta Trend Set
0.28 Karat Pırlanta Trend Set
128.232 TL
Sepette %10 İndirim 115.409 TL
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38.470TL x 3 Taksit
1.72 Karat Pırlanta Baget Set
1.72 Karat Pırlanta Baget Set
222.600 TL
Sepette %10 İndirim 200.340 TL
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66.780TL x 3 Taksit
4.01 Karat Pırlanta Safir Set
4.01 Karat Pırlanta Safir Set
133.656 TL
Sepette %10 İndirim 120.290 TL
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40.097TL x 3 Taksit
0.94 Karat Pırlanta Baget Yıldız Set
0.94 Karat Pırlanta Baget Yıldız Set
173.952 TL
Sepette %10 İndirim 156.557 TL
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52.186TL x 3 Taksit
8.03 Karat Pırlanta Set
8.03 Karat Pırlanta Set
805.464 TL
Sepette %10 İndirim 724.918 TL
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241.639TL x 3 Taksit
3.03 Karat Pırlanta Renkli Taş Set
3.03 Karat Pırlanta Renkli Taş Set
102.422 TL
Sepette %10 İndirim 92.180 TL
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30.727TL x 3 Taksit
2.35 Karat Pırlanta Zümrüt Set
2.35 Karat Pırlanta Zümrüt Set
134.736 TL
Sepette %10 İndirim 121.262 TL
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40.421TL x 3 Taksit
Altın Çapraz Baget Set
Altın Çapraz Baget Set
150.484 TL
Sepette %10 İndirim 135.436 TL
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45.145TL x 3 Taksit
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