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Sette Yer Alan Ürünler
0.80 Karat Pırlanta Pembe Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.80 Karat Pırlanta Pembe Safir Kolye
14.146 TL

Tükendi

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2.66 Karat Pırlanta Pembe Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
2.66 Karat Pırlanta Pembe Safir Küpe
18.456 TL
18.456 TL

Tükendi

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1.33 Karat Pırlanta Pembe Safir Yüzük
24.346 TL

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4.79 Karat Pırlanta Pembe Safir Set (570)

TL x 3 Taksit
Set Fiyatı :
TL
SET İNDİRİMİ %10
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