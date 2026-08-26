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Sette Yer Alan Ürünler
0.72 Karat Pırlanta Morganit Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.72 Karat Pırlanta Morganit Kolye
35.534 TL

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1.39 Karat Pırlanta Morganit Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.39 Karat Pırlanta Morganit Küpe
66.835 TL

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0.71 Karat Pırlanta Morganit Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.71 Karat Pırlanta Morganit Yüzük
44.362 TL

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2.82 Karat Pırlanta Morganit Set (574)

TL x 3 Taksit
Set Fiyatı :
TL
SET İNDİRİMİ %10
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