1.39 Karat Pırlanta Morganit Küpe
Ürün Kodu : DE37256
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66.835 TL
PEŞİN FİYATINA 22.278 TL x 3 Taksit
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1.39 Karat Pırlanta Morganit Küpe T10928
14 Ayar, Altın, 3.67 gr
Taş: Morganit
Ağırlık: 1.15 Karat
Kesim: Damla
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.08 Karat
Renk: F
Berraklık: VS-SI
Kesim: Baget
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.16 Karat
Renk: F
Berraklık: VS-SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Sıcak pudra tonlarının dingin güzelliği, parlak detayların zarafetiyle birleşerek narin bir uyum sunuyor. Işığı yumuşakça yansıtan yapısı yüze sıcak bir aydınlık katarken, zamansız tasarımıyla çabasız bir zarafet vadediyor. Masalsı ve ince bir dokunuş.
1.39 Karat Pırlanta Morganit Küpe
PEŞİN FİYATINA 22.278 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
66.835 TL
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