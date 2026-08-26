0.80 Karat Pırlanta Blue Topaz Küpe
Ürün Kodu : DE40298
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31.277 TL
PEŞİN FİYATINA 10.426 TL x 3 Taksit
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0.80 Karat Pırlanta Blue Topaz Küpe T10930
14 Ayar, Beyaz Altın, 1.47 gr
Taş: Blue Topaz
Ağırlık: 0.52 Karat
Kesim: Damla
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.28 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Gökyüzünün ve berrak suların dinlendirici mavisi, parıltılı çerçevesiyle kulakta ferah bir ışıltı yayıyor. Mavi tonunun kazandırdığı enerjik ve berrak görünüm, stiline canlı bir şıklık katarken zamansız bir zarafet sunuyor. Işıl ışıl ve taze bir dokunuş.
0.80 Karat Pırlanta Blue Topaz Küpe
PEŞİN FİYATINA 10.426 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
31.277 TL
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