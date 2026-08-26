0.80 Karat Pırlanta Blue Topaz Küpe T10930 14 Ayar, Beyaz Altın, 1.47 gr Taş: Blue Topaz

Ağırlık: 0.52 Karat

Kesim: Damla Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.28 Karat

Renk: F-G

Berraklık: SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Gökyüzünün ve berrak suların dinlendirici mavisi, parıltılı çerçevesiyle kulakta ferah bir ışıltı yayıyor. Mavi tonunun kazandırdığı enerjik ve berrak görünüm, stiline canlı bir şıklık katarken zamansız bir zarafet sunuyor. Işıl ışıl ve taze bir dokunuş.