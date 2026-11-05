0.40 Karat Pırlanta Taç Yüzük
Ürün Kodu : DR197565
42.787 TL
PEŞİN FİYATINA 14.262 TL x 3 Taksit
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0.40 Karat Pırlanta Taç Yüzük T11404
14 Ayar, Beyaz Altın, 1.75 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.15 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Markiz
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.25 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Bir tacı andıran zarif tırnak yapısı. Pırlantanın net ışığını parmağınızda asaletle yükseltir.
0.40 Karat Pırlanta Taç Yüzük
PEŞİN FİYATINA 14.262 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
42.787 TL