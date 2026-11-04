0.23 Karat Pırlanta Trend Yüzük
Ürün Kodu : DR196035
67.661 TL
PEŞİN FİYATINA 22.554 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.23 Karat Pırlanta Trend Yüzük T11303
14 Ayar, Rose Altın, 4.24 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.23 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
İncecik bandı ve zarif taşıyla çabasız lüksün tanımı. Her anınıza uyum sağlar.
0.23 Karat Pırlanta Trend Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- F-G pırlanta renk sınıflandırması ve SI berraklık seviyesi yüzükte nasıl bir yansıma oluşturur?
1- F-G renk derecesi renksiz ve ekstra beyaz kategorisindedir; taşlarda sarımsı bir ton görülmez. SI berraklık sınıfındaki doğal mikro izler ise yalnızca 10 kat büyütmeli uzman merceği altında tespit edilebilir; çıplak gözle bakıldığında taşlar tamamen berrak ve canlı bir ışıltı sunar.
2- Hassas cilt yapısına sahip kişiler el yıkama esnasında veya gün boyu kullanımda reaksiyon yaşar mı?
2- 14 ayar altın anti-alerjenik niteliktedir. Ciltle temas eden iç yüzeyi pürüzsüz işlendiği için el yıkarken veya gün boyu kullanımda kaşıntı ve tahriş riski taşımaz.
3- Yüzüğün iç kısmında resmi altın ayarı ve üretim mührü yer alıyor mu?
3- Evet, yüzük halkasının iç yüzeyinde 14K (585) altın ayar damgası ve orijinalliği temsil eden üretici mührü hassas lazer işleme ile yer almaktadır.
4- 14 ayar altın zaman içerisinde oksitlenir mi veya renk değiştirir mi?
4- 14 ayar altın paslanmaz ve kararma yapmaz. Yıllar içerisindeki yoğun el kullanımına bağlı oluşabilecek hafif yüzeysel matlaşmalar ise pratik bir rodaj ve cila bakımıyla kolayca ilk günkü yeniliğine kavuşturulur.
5- İnternet üzerinden mücevher satın alırken kargo güvenliği nasıl sağlanır?
5- Kurumsal mücevher gönderileri, paket alıcıya imza karşılığı teslim edilene kadar %100 sigortalı taşınır ve güvenlik amacıyla dış ambalaj üzerinde ürün içeriğini belirten ibareler yer almaz.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.23 Karat Pırlanta Trend Yüzük
PEŞİN FİYATINA 22.554 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
67.661 TL