1.29 Karat Pırlanta Morganit Küpe
Ürün Kodu : DE18107
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90.725 TL
PEŞİN FİYATINA 30.242 TL x 3 Taksit
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1.29 Karat Pırlanta Morganit Küpe T10923
14 Ayar, Altın, 4.83 gr
Taş: Morganit
Ağırlık: 0.83 Karat
Kesim: Oval
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.10 Karat
Renk: F
Berraklık: VS-SI
Kesim: Baget
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.36 Karat
Renk: F
Berraklık: VS-SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Morganitin romantik pastel tonu, parıltılı çerçevenin zarafetiyle kulağınızda masalsı bir duruş sergiliyor. Pembenin en sıcak ve narin halini yansıtan tasarım, yüze yumuşak ve aydınlık bir ifade katıyor. Büyüleyici ve romantik bir dokunuş.
1.29 Karat Pırlanta Morganit Küpe
PEŞİN FİYATINA 30.242 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
90.725 TL
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