1.29 Karat Pırlanta Morganit Küpe T10923 14 Ayar, Altın, 4.83 gr Taş: Morganit

Ağırlık: 0.83 Karat

Kesim: Oval Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.10 Karat

Renk: F

Berraklık: VS-SI

Kesim: Baget Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.36 Karat

Renk: F

Berraklık: VS-SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Morganitin romantik pastel tonu, parıltılı çerçevenin zarafetiyle kulağınızda masalsı bir duruş sergiliyor. Pembenin en sıcak ve narin halini yansıtan tasarım, yüze yumuşak ve aydınlık bir ifade katıyor. Büyüleyici ve romantik bir dokunuş.