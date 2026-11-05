0.57 Karat Pırlanta Damla Küpe
Ürün Kodu : DE31308
67.147 TL
PEŞİN FİYATINA 22.382 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.57 Karat Pırlanta Damla Küpe T11322
14 Ayar, Altın, 2.70 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.57 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Akıcı damla formunun yüz hatlarını süzgün gösteren etkisi. Kulaklarınızda narin ve dökümlü bir ışıltı.
0.57 Karat Pırlanta Damla Küpe
PEŞİN FİYATINA 22.382 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
67.147 TL