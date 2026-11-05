0.31 Karat Pırlanta Damla Kolye
Ürün Kodu : DN53663
57.806 TL
PEŞİN FİYATINA 19.269 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.31 Karat Pırlanta Damla Kolye T11357
14 Ayar, Altın, 2.67 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.31 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Süzgün damla formunun dekoltedeki duru etkisi. Teninize su gibi akan narin bir ışıltı.
0.31 Karat Pırlanta Damla Kolye
PEŞİN FİYATINA 19.269 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
57.806 TL