0.28 Karat Pırlanta Damla Yüzük
Ürün Kodu : DR145160
54.197 TL
PEŞİN FİYATINA 18.066 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.28 Karat Pırlanta Damla Yüzük T11377
14 Ayar, Altın, 2.54 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.28 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Damla kesimin parmağı uzun ve narin gösteren illüzyonu. Duru, zarif ve feminen.
0.28 Karat Pırlanta Damla Yüzük
PEŞİN FİYATINA 18.066 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
54.197 TL