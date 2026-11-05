0.50 Karat Pırlanta Halka Küpe
Ürün Kodu : DE41863
85.282 TL
PEŞİN FİYATINA 28.427 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.50 Karat Pırlanta Halka Küpe T11338
14 Ayar, Rose Altın, 5.00 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.50 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Belirgin pırlanta ateşi ve kesintisiz halka formu. Yüzünüze sofistike ve duru bir lüks katar.
0.50 Karat Pırlanta Halka Küpe
PEŞİN FİYATINA 28.427 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
85.282 TL