0.40 Karat Pırlanta Ahenk Kolye
Ürün Kodu : DN68955
63.946 TL
PEŞİN FİYATINA 21.315 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.40 Karat Pırlanta Ahenk Kolye T11278
14 Ayar, Beyaz Altın, 3.38 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.26 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Markiz
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.14 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir Boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Taşların kusursuz dengesi ve ritmik ışıltısı. Boynunuzda ahenkle süzülen son derece rafine bir parça.
0.40 Karat Pırlanta Ahenk Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Taşların karat değeri ve pırlanta kalitesi nedir?
1- Tasarımda toplam 0.40 karat değerinde pırlanta (D1: 0,14 ct, D2: 0,26 ct) yer almaktadır. Taşlar F-G renk (nadir beyaz) ve SI berraklık sınıfındadır.
2- Kolyenin geometrik çerçeve tasarımı nasıl bir estetik sunar?
2- Dikdörtgen/sekizgen formundaki pırlanta dizili dış çerçeve ve içerisinde bağımsız süzülen motif taşlar, modern mimari hatlar ile dinamik bir mücevher estetiği oluşturur.
3- Pırlantaların ilk günkü parlaklığını koruması için ne yapılmalıdır?
3- Ilık su ve yumuşak bir bez yardımıyla hafifçe silinmesi yeterlidir. Kimyasal temizleyicilerden, parfüm ve vücut losyonlarından uzak tutulması ışıltısını uzun süre korur.
4- Model daha çok hangi yaş ve stil gruplarına hitap ediyor?
4- Özgün, çağdaş ve mimari takı tasarımlarını seven; klasik kalıpların dışına çıkmak isteyen tüm mücevher tutkunlarına hitap etmektedir.
5- Kullanıma bağlı olarak ürünün ömrü ne kadardır?
5- Pırlanta ve 14K altın zamansız materyallerdir. Düzenli bakımı yapıldığı ve sert darbelerden korunduğu sürece nesilden nesile aktarılabilecek bir dayanıklılığa sahiptir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.40 Karat Pırlanta Ahenk Kolye
PEŞİN FİYATINA 21.315 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
63.946 TL