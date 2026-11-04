DE EN Mağazalarımız Sipariş Takip İletişim
Kapat
Menü
Giriş Yap
Kayıt Ol
  (0)
Kapat
Sepetim

0.40 Karat Pırlanta Ahenk Kolye

Ürün Kodu : DN68955
63.946 TL
PEŞİN FİYATINA 21.315 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri

Tükendi

Gelince Haber Ver
Tahmini Gönderi: 10 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
Aynı Gün Kargo ürünlerini görmek için tıklayınız.
Ürün Açıklaması

0.40 Karat Pırlanta Ahenk Kolye T11278

14 Ayar, Beyaz Altın, 3.38 gr

Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.26 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Markiz

Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.14 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak

Zincir Boyu: 42 cm

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Taşların kusursuz dengesi ve ritmik ışıltısı. Boynunuzda ahenkle süzülen son derece rafine bir parça.
Ödeme Seçenekleri
İade Koşulları

0.40 Karat Pırlanta Ahenk Kolye Sıkça Sorulan Sorular

1- Taşların karat değeri ve pırlanta kalitesi nedir?
1- Tasarımda toplam 0.40 karat değerinde pırlanta (D1: 0,14 ct, D2: 0,26 ct) yer almaktadır. Taşlar F-G renk (nadir beyaz) ve SI berraklık sınıfındadır.
2- Kolyenin geometrik çerçeve tasarımı nasıl bir estetik sunar?
2- Dikdörtgen/sekizgen formundaki pırlanta dizili dış çerçeve ve içerisinde bağımsız süzülen motif taşlar, modern mimari hatlar ile dinamik bir mücevher estetiği oluşturur.
3- Pırlantaların ilk günkü parlaklığını koruması için ne yapılmalıdır?
3- Ilık su ve yumuşak bir bez yardımıyla hafifçe silinmesi yeterlidir. Kimyasal temizleyicilerden, parfüm ve vücut losyonlarından uzak tutulması ışıltısını uzun süre korur.
4- Model daha çok hangi yaş ve stil gruplarına hitap ediyor?
4- Özgün, çağdaş ve mimari takı tasarımlarını seven; klasik kalıpların dışına çıkmak isteyen tüm mücevher tutkunlarına hitap etmektedir.
5- Kullanıma bağlı olarak ürünün ömrü ne kadardır?
5- Pırlanta ve 14K altın zamansız materyallerdir. Düzenli bakımı yapıldığı ve sert darbelerden korunduğu sürece nesilden nesile aktarılabilecek bir dayanıklılığa sahiptir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.40 Karat Pırlanta Ahenk Kolye
PEŞİN FİYATINA 21.315 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
63.946 TL
GÜVENLİ <br> ALIŞVERİŞ
GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ

Alışverişinizi daha güvenli yapabilmeniz için lizaypirlanta.com SSL güvenlik sertifikası kullanmaktadır.
BAKIM <br> GARANTİSİ
BAKIM
GARANTİSİ

Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
ÖLÇÜ <br> GARANTİSİ
ÖLÇÜ
GARANTİSİ

Lizay Pırlanta tarafından üzerinde ölçü değişimi ya da onarım gibi işlemler yapılmış ise ürünler garantimiz dahilindedir.
SERTİFİKA
SERTİFİKA
ÜCRETSİZ SİGORTALI <br> GÖNDERİM
ÜCRETSİZ SİGORTALI
GÖNDERİM

Tüm siparişleriniz taşıma sigortası yapılarak ücretsiz bir şekilde kamera kayıtları altında kargo firmasına teslim edilir, belirttiğiniz adrese gönderilir. Siparişiniz kargo firmasından size teslim edilene kadar Lizay Pırlanta sorumluluğu ve güvencesi altındadır.
ÜCRETSİZ DEĞİŞİM <br> & İADE
ÜCRETSİZ DEĞİŞİM
& İADE

Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
Banner
T-Soft Premium