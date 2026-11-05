0.25 Karat Pırlanta Işık Sütunu Küpe
Ürün Kodu : DE41683
46.426 TL
PEŞİN FİYATINA 15.475 TL x 3 Taksit
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0.25 Karat Pırlanta Işık Sütunu Küpe T11324
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.78 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.18 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.07 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Dikey dökümlü hatların modern estetiği. Kulak memenizden süzülen zarif ve mimari bir ışık çizgisi.
0.25 Karat Pırlanta Işık Sütunu Küpe
PEŞİN FİYATINA 15.475 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
46.426 TL