0.30 Karat Pırlanta Halka Küpe
Ürün Kodu : DE41868
41.098 TL
PEŞİN FİYATINA 13.699 TL x 3 Taksit
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0.30 Karat Pırlanta Halka Küpe T11343
14 Ayar, Rose Altın, 2.27 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.30 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Her yaşa ve tarza uyum sağlayan narin dizilim. Gün boyu konforlu ve ışıltılı bir kullanım sunar.
0.30 Karat Pırlanta Halka Küpe
PEŞİN FİYATINA 13.699 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
41.098 TL