0.29 Karat Pırlanta Yıldız Kolye
Ürün Kodu : DN69354
49.886 TL
PEŞİN FİYATINA 16.629 TL x 3 Taksit
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0.29 Karat Pırlanta Yıldız Kolye T11372
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.82 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.15 Karat
Renk: F
Berraklık: VS-SI
Kesim: Baget
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.14 Karat
Renk: F
Berraklık: VS-SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Işıltılı yıldız motifinin zarif işçiliği. Teninizde parlak bir dilek gibi süzülen özel parça.
0.29 Karat Pırlanta Yıldız Kolye
PEŞİN FİYATINA 16.629 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
49.886 TL