0.12 Karat Pırlanta Motifli Kolye
Ürün Kodu : DN68946
46.157 TL
PEŞİN FİYATINA 15.386 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.12 Karat Pırlanta Motifli Kolye T11277
14 Ayar, Beyaz Altın, 3.16 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.09 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.03 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir Boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Özel işlenmiş narin detaylar. İncecik zincirinde taşıdığı anlamlı motifle zamansız bir hediye.
0.12 Karat Pırlanta Motifli Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Pırlanta kolye seçerken nelere dikkat edilmelidir?
1- Pırlanta kolye seçerken taşların toplam karat ağırlığı, F-G renk ve SI berraklık özelliklerinin yanı sıra altın ayarı, zincir dayanıklılığı ve motif bağlantı işçiliği de değerlendirilmelidir.
2- Kargo teslimatı sırasında ürün güvenliği nasıl sağlanıyor?
2- Tüm pırlanta ve altın siparişlerimiz, yüksek güvenlik standartlarında sigortalı kargo ile tarafınıza ulaştırılır. Ürün, size özel mühürlü kutusunda ve sertifikasıyla teslim edilene kadar firmaumuzun güvencesi altındadır.
3- 14 ayar beyaz altın kolyelerde zamanla kararma yaşanır mı?
3- 14 ayar beyaz altın kararma yapmaz. Yıllar içerisinde parlaklığını koruması için sert kimyasallarla temasından kaçınılmalı ve ihtiyaç duyulduğunda dönemsel olarak rodaj (beyaz altın cilası) bakımı yaptırılmalıdır.
4- Kolyenin zinciri ürüne dahil midir?
4- Evet, 14 ayar beyaz altın zincir ve dikey sıralı pırlanta kolye ucu bir bütün halinde takımlı olarak gönderilmektedir.
5- Beyaz altın pırlanta kolye hangi takılarla kombinlenebilir?
5- Beyaz altın pırlanta kolye; dikey sallantılı veya yıldız/çiçek motifli pırlanta küpeler, zarif zincir bileklikler ve minimalist yüzük modelleriyle mükemmel bir bütünlük oluşturur.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.12 Karat Pırlanta Motifli Kolye
PEŞİN FİYATINA 15.386 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
46.157 TL