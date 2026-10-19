0.23 Karat Pırlanta Baget Yüzük
Ürün Kodu : DR196445
27.244 TL
PEŞİN FİYATINA 9.081 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.23 Karat Pırlanta Baget Yüzük T11253
14 Ayar, Rose Altın, 1.56 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,1 Karat
Renk: F
Berraklık: VS-SI
Kesim: Baget
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,13 Karat
Renk: F
Berraklık: VS-SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Baget kesimin modern ve net çizgileri, etrafını saran yuvarlak taşların narin ışıltısıyla parmakta mükemmel bir denge yakalıyor. Minimalist yapısının sunduğu zarafet günlük kombinlere çabasız bir şıklık katarken, geometrik detayları stiline çağdaş bir hava taşıyor. Sade güzelliği parıltıyla buluşturan rafine bir dokunuş.
0.23 Karat Pırlanta Baget Yüzük
PEŞİN FİYATINA 9.081 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
27.244 TL