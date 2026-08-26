0.19 Karat Pırlanta Yüzük
Ürün Kodu : DR177889
31.550 TL
PEŞİN FİYATINA 10.517 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.19 Karat Pırlanta Yüzük T10973
14 Ayar, Beyaz Altın, 1.31 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.16 Karat
Renk: G
Berraklık: SI
Kesim: Damla
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.03 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Minimalist hatların ışığı yansıtan narin yapısı, parmakta son derece kibar ve zarif bir duruş sergiliyor. Gösterişten uzak şıklığıyla her anınıza eşlik eden bu tasarım, sade güzelliğin en saf halini sunuyor. Zamansız ve hafif bir dokunuş.
0.19 Karat Pırlanta Yüzük
PEŞİN FİYATINA 10.517 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
31.550 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : DL04900
0.32 Karat Pırlanta Damla Kelepçe
%0
69.888 TL
69.888 TL
Ürün Kodu : DB08279
0.96 Karat Pırlanta Damla Elmas Bileklik
%0
122.280 TL
122.280 TL
Ürün Kodu : DE22266
0.10 Karat Pırlanta Baget Damla Küpe
%0
20.712 TL
20.712 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL