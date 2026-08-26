0.19 Karat Pırlanta Yüzük T10973 14 Ayar, Beyaz Altın, 1.31 gr Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.16 Karat

Renk: G

Berraklık: SI

Kesim: Damla Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.03 Karat

Renk: F-G

Berraklık: SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalist hatların ışığı yansıtan narin yapısı, parmakta son derece kibar ve zarif bir duruş sergiliyor. Gösterişten uzak şıklığıyla her anınıza eşlik eden bu tasarım, sade güzelliğin en saf halini sunuyor. Zamansız ve hafif bir dokunuş.