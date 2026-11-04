0.15 Karat Pırlanta Halka Küpe
Ürün Kodu : DE41608
56.443 TL
PEŞİN FİYATINA 18.814 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.15 Karat Pırlanta Halka Küpe T11265
14 Ayar, Rose Altın, 3.77 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.15 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Narin pırlanta sırasıyla parlayan minimalist siluet. Gün boyu konforlu ve şık bir kullanım sunar.
0.15 Karat Pırlanta Halka Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpelerin tasarımında hangi detaylar ön plana çıkmaktadır?
1- Yumuşatılmış üçgen/geometrik halka formu ve ön yüzeyine sıralanmış pırlanta işçiliğiyle öne çıkan bu model, modern mimari çizgileri zarif bir şıklıkla bir araya getirir. Klasik halka küpelere yenilikçi ve dinamik bir alternatif sunar.
2- F-G renk ve SI berraklık sınıfı ürünün kalitesini nasıl etkiler?
2- F-G renk sınıfındaki pırlantalar renksiz ve nadir beyaz kategorisinde yer alırken, SI berraklık derecesi gözle fark edilemeyen doğal izleriyle berrak bir görünüm sunar. Bu kombinasyon, 14K altınla birleşerek maksimum ışık kırılması ve canlı bir parlaklık sağlar.
3- Küpelerin kilit mekanizması ve kullanımı nasıldır?
3- Ergonomik dahili klips kilit mekanizmasına sahiptir. Kulak memesini rahatça kavrar ve gün boyu takılma veya açılma riski olmadan güvenli bir kullanım imkanı verir.
4- Geometrik formlu pırlanta halka küpeler hangi kıyafetlerle kombinlenebilir?
4- Özgün geometrik yapısı sayesinde hem minimalist günlük kombinlerle hem de modern ofis ve akşam stilleriyle mükemmel bir uyum yakalar. Zamansız ve yenilikçi tarzıyla her kıyafete şık bir dokunuş katar.
5- Pırlanta küpeler kullanılırken nelere dikkat edilmelidir?
5- Kilit mekanizmasının ve taş tırnaklarının yapısını korumak adına sert darbelerden kaçınılması önerilir. Parfüm, krem ve çamaşır suyu gibi sert kimyasallarla temas ettirilmemesi, duşta veya uyurken çıkarılması tavsiye edilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.15 Karat Pırlanta Halka Küpe
PEŞİN FİYATINA 18.814 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
56.443 TL