0.11 Karat Pırlanta Halka Küpe
Ürün Kodu : DE41603
43.814 TL
PEŞİN FİYATINA 14.605 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.11 Karat Pırlanta Halka Küpe T11263
14 Ayar, Rose Altın, 2.88 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.11 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Minimalist zarafetin en ince hali. Teninizde yokmuş gibi duran ama ışığıyla dikkat çeken naif bir parça.
0.11 Karat Pırlanta Halka Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpelerin tasarımında hangi detaylar ön plana çıkmaktadır?
1- Alışılagelmiş yuvarlak halkaların ötesinde U-formlu (oval/geometrik halka) modern yapısı ve ön yüzeyine sıralanmış pırlanta detaylarıyla öne çıkan bu model, minimalist estetiği zarif bir şıklıkla bir araya getirir. Kulakta hem sporyık hem de zamansız bir duruş sergiler.
2- F-G renk ve SI berraklık sınıfı ürünün kalitesini nasıl etkiler?
2- F-G renk sınıfındaki pırlantalar renksiz ve üst seviye beyaz kategorisinde yer alırken, SI berraklık derecesi gözle fark edilemeyen doğal izleriyle berrak bir görünüm sunar. Bu kombinasyon, 14K altınla birleşerek zarif bir ışık yansıması oluşturur.
3- Küpelerin kilit mekanizması ve kullanımı nasıldır?
3- U-formlu dahili klipsli kilit mekanizmasına sahiptir. Kolayca takılıp çıkarılabilir, kulak memesini zarifçe kavrayarak gün boyu güvenli bir kullanım imkanı verir.
4- Pırlanta küpeler kullanılırken nelere dikkat edilmelidir?
4- Kilit mekanizmasının ve taş tırnaklarının yapısını korumak adına sert darbelerden kaçınılması önerilir. Parfüm, krem ve çamaşır suyu gibi sert kimyasallarla temas ettirilmemesi, duşta veya uyurken çıkarılması tavsiye edilir.
5- Bu özel tasarım model hangi özel günler için tercih edilebilir?
5- Minimalist ve modern tarzı sevenler için doğum günü, Sevgililer Günü, yıl dönümü veya içten gelen küçük bir sürpriz olarak hediye edebileceğiniz son derece kullanışlı ve zarif bir mücevher seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.11 Karat Pırlanta Halka Küpe
PEŞİN FİYATINA 14.605 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
43.814 TL