Erkek altın kolye; ayar, zincir modeli, uzunluk, kalınlık ve uç olmak üzere beş ölçüte bakılarak seçilir. Günlük kullanım için 14 ayar veya 18 ayar altın, 50-60 cm uzunluk ve 2-4 mm kalınlık dengeli bir başlangıç noktasıdır. Kolyeye uç takılacaksa forse veya kutu gibi sade bir zincir, zincir tek başına takılacaksa gurmet, figaro veya halat gibi belirgin bir zincir modeli tercih edilir.

Bu rehber, erkek altın kolye seçerken karşılaşılan altı soruyu sırayla yanıtlar: ayar, zincir modeli, uzunluk, kalınlık, uç ve fiyatı belirleyen etkenler. Her bölüm kendi başına okunabilecek şekilde yazılmıştır.

Erkek altın kolye kaç ayar olmalı?

Erkek altın kolye için günlük kullanımda 14 ayar veya 18 ayar, birikim değeri de gözetiliyorsa 22 ayar altın tercih edilir. Ayar, bir alaşımdaki saf altın oranını 24 üzerinden gösteren ölçü birimidir. Ayar yükseldikçe saf altın oranı ve rengin sarılığı artar, alaşımın sertliği azalır.

14 ayar altın, %58,5 saf altın içeren ve 585 milyem damgası taşıyan alaşımdır. 14 ayar altın, üç ayar içinde en sert olanıdır; bu nedenle 14 ayar zincir çizilmeye ve esnemeye karşı en dayanıklı seçenektir. Her gün çıkarılmadan takılacak bir zincir için 14 ayar uygundur.

18 ayar altın, %75 saf altın içeren ve 750 milyem damgası taşıyan alaşımdır. 18 ayar altın, 14 ayar altından daha koyu sarı ve daha yumuşak, 22 ayar altından daha açık renkli ve daha serttir. 18 ayar, günlük kullanıma dayanıklılık ile daha yüksek altın oranını bir arada isteyenler için ara seçenektir.

22 ayar altın, %91,6 saf altın içeren ve 916 milyem damgası taşıyan alaşımdır. Erkek altın kolye 22 ayar seçildiğinde zincir en koyu sarı tonda görünür ve aynı gramda en fazla saf altını içerir; buna karşılık 22 ayar zincir, 14 ve 18 ayar zincire göre daha kolay çizilir. 24 ayar altın saf altındır ve her gün takılan bir zincir için fazla yumuşaktır.

Erkek altın zincir modelleri nelerdir?

Erkek altın zincir modelleri arasında en yaygın altı model gurmet, figaro, halat, forse, kutu ve kral zinciridir. Zincir modeli, halkaların biçimini ve birbirine bağlanma şeklini tanımlar. Zincir modeli kolyenin görünümünü, ciltteki duruşunu ve uç taşımaya uygun olup olmadığını belirler.

Gurmet zincir, bükülüp yassılaştırılmış halkaların birbirine kenetlendiği ve ciltte düz yatan zincirdir. Figaro zincir, kısa ve uzun halkaların dönüşümlü dizildiği, çoğunlukla 3 kısa halkayı 1 uzun halkanın izlediği zincirdir. Halat zincir, halkaların birbirine sarılarak burgu oluşturduğu ve ışığı her açıdan yansıtan zincirdir.

Forse zincir, eşit boyutlu oval veya yuvarlak halkalardan oluşan sade zincirdir ve uç taşımak için nötr bir zemin sunar. Kutu zincir, kare kesitli halkalardan oluşan köşeli ve düzgün hatlı zincirdir. Kral zinciri, birden çok halkanın iç içe örülmesiyle oluşan hacimli ve ağır zincirdir; uçsuz, tek başına takılır.

Erkek altın kolye modelleri karşılaştırılırken modelin adının yanında halka yapısına ve milimetre cinsinden kalınlığına bakmak daha güvenilir sonuç verir.

Erkek kolye uzunluğu kaç cm olmalı?

Erkek kolye uzunluğu 45 cm ile 70 cm arasında seçilir; standart ölçüler 45, 50, 55, 60 ve 70 cm'dir. Kolyenin vücutta nerede duracağı, zincir uzunluğu kadar boyun çevresine de bağlıdır. Aynı 50 cm zincir, boyun çevresi 38 cm olan bir erkekte 42 cm olan bir erkeğe göre daha aşağıda durur.

45-50 cm zincir boyna yakın durur ve uçsuz kullanıma uygundur. 55-60 cm zincir köprücük kemiğinin altına iner ve madalyon, plaka gibi uçlar için yer açar. 70 cm zincir göğüs hizasına iner; büyük uçlarla ya da kıyafet üzerinde kullanılır.

Doğru uzunluğu bulmak için boyun çevresi mezurayla ölçülür ve denenecek uzunlukta bir ip boyna asılarak ipin ucunun nerede durduğuna bakılır. Hediye alınıyorsa, kişinin hâlihazırda taktığı bir kolyenin kilit dahil uçtan uca ölçüsü en güvenilir referanstır.

Erkek zincir kolye kaç mm kalınlıkta olmalı?

Erkek zincir kolye, uçla takılacaksa 1-2 mm, tek başına takılacaksa 3-5 mm kalınlıkta seçilir. Zincir kalınlığı, halkanın en geniş noktasının milimetre cinsinden ölçüsüdür. Kalınlık arttıkça zincirin gramı, dolayısıyla fiyatı da artar.

1-2 mm kalınlıktaki zincir incedir, gömlek altında belli olmaz ve ucu ön plana çıkarır. 3-5 mm kalınlıktaki zincir tek başına görünür durur ve gurmet, figaro, halat gibi modellerin deseni bu kalınlıkta belirginleşir. 6 mm ve üzerindeki kalın zincir kolye erkek takılarında güçlü bir görünüm verir; ağırlığı nedeniyle uzun süre takmadan önce boyunda denenmelidir.

Uzunluk ile kalınlık birlikte düşünülür. 45-50 cm gibi kısa ölçülerde 6 mm üzeri zincir boynu sıkı sarar; 60-70 cm gibi uzun ölçülerde 1 mm zincir uçsuz kullanıldığında kaybolur.

Erkek altın kolye ucu nasıl seçilir?

Erkek altın kolye ucu; zincirin kalınlığına, zincirin uzunluğuna ve ucun askı halkasının iç açıklığına göre seçilir. Kolye ucu, zincire askı halkasıyla geçirilen ve kolyenin odak noktasını oluşturan parçadır. Erkek kolyelerinde kullanılan uç türleri madalyon, plaka, harf, sembol ve taşlı uçlardır.

İlk kontrol edilecek ölçü askı halkasının iç açıklığıdır. Askı halkasının iç açıklığı zincirin kilidinden dar ise uç zincire takılamaz. Bu nedenle uç ve zincir ayrı ayrı alınıyorsa iki ölçü de milimetre olarak sorulmalıdır.

İkinci ölçüt ağırlık dengesidir. Uç ağırlaştıkça zincire binen yük artar. Bu nedenle ağır bir erkek altın madalyon kolye ucu için ince zincir yerine daha kalın bir forse ya da kutu zincir seçilir.

Üçüncü ölçüt renk ve ayar uyumudur. 14 ayar sarı altın ile 22 ayar sarı altın aynı tonda değildir; uç ve zincir farklı ayarlardaysa ton farkı yan yana görülür. Beyaz altın erkek kolye için uç da beyaz altın seçildiğinde renk bütünlüğü korunur.

Erkek altın kolye fiyatını neler belirler?

Erkek altın kolye fiyatını altı etken belirler: gram, ayar, işçilik, zincirin dolu ya da içi boş olması, varsa taşlar ve günün altın fiyatı. Altın fiyatı gün içinde değiştiği için aynı kolyenin fiyatı da günden güne değişir.

Aynı modelde gram farkı fiyatı doğrudan etkiler. Aynı ayarda ve aynı modelde iki zincirden ağır olan daha fazla altın içerir; zincir uzadıkça ya da kalınlaştıkça gram, gramla birlikte fiyat artar. Bu nedenle iki kolye karşılaştırılırken önce gram ve ayarın aynı olup olmadığına bakılır.

İşçilik bedeli, zincirin üretim yöntemine, modelin karmaşıklığına ve satıcıya göre değişir. İşçilik, altının gram değerinin üzerine eklenen bedeldir; bu nedenle aynı gram ve aynı ayardaki iki kolyenin fiyatı işçilik nedeniyle farklı olabilir. Satın almadan önce altın bedeli ile işçilik bedelinin ayrı ayrı belirtilmesi istenmelidir.

İçi boş ve dolu zincir fiyatları, içerdikleri altın miktarı farklı olduğu için farklıdır. İçi boş zincir, halkalarının içi boşluklu üretilen zincirdir; aynı kalınlıkta görünen iki zincirden içi boş olan daha az gram gelir ve daha az altın içerir. Kalınlığı aynı, fiyatı belirgin biçimde farklı iki zincir karşılaştırılırken zincirin dolu mu içi boş mu olduğu ve kaç gram geldiği sorulmalıdır.

Pırlanta gibi taşlar içeren uçlarda taşın karatı, rengi, berraklığı ve kesimi de fiyata eklenir. Karşılaştırma yaparken iki kolyenin gramını, ayarını, işçilik bedelini ve dolu ya da içi boş olduğunu ayrı ayrı sormak, yalnızca toplam fiyata bakmaktan daha sağlıklı sonuç verir.



