Y kolye en çok V yaka, kruvaze yaka, düğmeleri açık gömlek yakası ve straplez gibi göğüs dekoltesini açık bırakan yakalarla uyum sağlar. Y kolye, zincirin göğüste birleşip aşağı doğru tek bir sarkıtla devam ettiği ve Y harfi biçimini oluşturan kolyedir. Y kolyenin çizgisi aşağı doğru indiği için yakanın da aşağı doğru açılması, kolye ile kıyafetin aynı yönde durmasını sağlar.

Bu rehberde Y kolye hangi yakayla takılır, hangi yakayla takılmaz, kaç santimetre olmalı ve nasıl kombinlenir sorularının yanıtlarını bulacaksınız.

Y kolye nedir?

Y kolye, boynu saran zincirin önde tek bir noktada birleştiği ve bu noktadan aşağı doğru bir sarkıtın indiği kolyedir. Y kolye adını, önden bakıldığında oluşturduğu Y harfi biçiminden alır. Y model kolye ve sarkıt kolye adları da aynı kolye için kullanılır.

Y kolyenin iki parçası vardır. Birinci parça boynu saran zincirdir. İkinci parça, zincirin birleştiği noktadan aşağı inen sarkıttır; sarkıtın ucunda çoğu zaman bir taş ya da küçük bir figür bulunur.

Y kolyeyi klasik bir uçlu kolyeden ayıran özellik sarkıttır. Klasik uçlu kolyede uç zincirin en alt noktasında durur; Y kolyede ise uç, zincirin birleştiği noktadan birkaç santimetre daha aşağıdadır. Bu dikey çizgi boynu daha uzun gösterir.

Y kolye hangi yakayla takılır?

Y kolye, göğüs dekoltesini açık bırakan ve aşağı doğru daralan yakalarla takılır. Y kolyeyle en uyumlu yakalar şunlardır:

V yaka: Y kolyenin çizgisi V yakanın çizgisini izler; en uyumlu eşleşme budur.

Kruvaze yaka: Çapraz kapanan yaka da V biçiminde bir açıklık oluşturur.

Gömlek yakası: Üstten iki ya da üç düğmesi açık gömlekte sarkıt açıklığın ortasına iner.

Straplez ve kalp yaka: Omuzlar ve göğüs üstü açık olduğu için Y kolye tek başına öne çıkar.

U yaka ve geniş yuvarlak yaka: Açıklık derinse sarkıt ten üzerinde rahatça durur.

Temel kural şudur: Y kolyenin sarkıtı ya tamamen tenin üzerinde ya da tamamen kumaşın üzerinde durmalıdır. Sarkıtın ucu yakanın kenarından 2-3 cm yukarıda kaldığında kolye net görünür.

Y kolye boğazlı kazak ve düz renkli bisiklet yaka tişört üzerine de takılır. Bu kıyafetlerde uzun bir Y kolye seçilir ve kolyenin tamamı kumaşın üzerinde durur. Düz renkli bir kumaş, Y kolyenin çizgisini belirginleştirir.

Y kolye hangi yakayla takılmaz?

Y kolye, sarkıtın yaka kenarına denk geldiği yakalarla takılmaz. Sarkıtın yarısı tende, yarısı kumaşta kaldığında kolye hem dağınık görünür hem de kumaşa takılır.

Dar yuvarlak yaka ve kayık yaka, kısa Y kolye için uygun değildir. Bu yakalarda kumaş boynun hemen altında başlar ve sarkıt yaka çizgisinin üzerine düşer. Aynı kıyafetlerle Y kolye takılacaksa sarkıtın tamamen kumaş üzerinde kalacağı kadar uzun bir model seçilmelidir.

Yakası fırfırlı, taşlı, işlemeli ya da fiyonklu kıyafetlerle Y kolye takılmaz. Bu kıyafetlerde yaka zaten dikkat çeker ve Y kolye yakayla yarışır. Halter yaka gibi boyunda bağlanan yakalarda da kıyafetin bantları ile kolyenin zinciri üst üste gelir.

Y kolye kaç cm olmalı?

Y kolyenin boynu saran zinciri 40 ile 45 cm arasında, sarkıtı ise yakanın derinliğine göre seçilir. Y kolyede iki ölçüye bakılır: zincir boyu ve sarkıt boyu.

Zincir boyu, kolyenin birleşme noktasının nerede duracağını belirler. 40-45 cm zincirde birleşme noktası köprücük kemiği hizasında ya da hemen altında durur. Aynı zincir, boyun çevresi geniş olan birinde daha yukarıda durur.

Sarkıt boyu, kolyenin ne kadar aşağı ineceğini belirler. 3-5 cm sarkıtlı kısa Y kolye günlük kullanıma ve sığ V yakalara uygundur. 10 cm ve üzeri sarkıtlı uzun Y kolye derin V yakalarla ve kazak üzerinde kullanılır.

Satın almadan önce kıyafetin yaka derinliği ölçülmelidir. Köprücük kemiğinden yakanın en alt noktasına kadar olan mesafe, sarkıt boyundan 2-3 cm uzun olmalıdır.

Y model kolye nasıl kombinlenir?

Y model kolye tek başına ya da daha kısa bir kolyeyle katmanlı olarak kombinlenir. Y model kolye dikey bir çizgi oluşturduğu için sade kıyafetlerle en iyi sonucu verir.

Katmanlı kullanımda Y kolye en alttaki kolye olur. Y kolyenin üstüne 35-40 cm uzunluğunda kısa ve ince bir zincir eklenir. İki kolyenin arasında en az 3 cm mesafe bırakmak, zincirlerin birbirine dolanmasını azaltır.

Küpe seçiminde denge gözetilir. Y kolye uzun bir çizgi oluşturduğu için küçük bir küpe ya da küçük bir halka küpeyle birlikte takılır. Uzun sallantılı küpe ile uzun Y kolye birlikte takıldığında ikisi de dikkat çekmeye çalışır.

Günlük kullanımda ince zincirli ve küçük uçlu Y kolye, tişört, gömlek ve ceket altında rahat durur. Davetlerde taşlı ya da su yolu Y kolye, straplez ve derin V yaka elbiselerle kullanılır.

Y kolye modelleri nelerdir?

Y kolye modelleri dört grupta toplanır: sade zincirli, tek taşlı, su yolu ve ayarlanabilir Y kolye. Model, sarkıtın nasıl göründüğünü ve kolyenin ne kadar dikkat çektiğini belirler.

Sade zincirli Y kolye, sarkıtı da ince zincirden oluşan modeldir; ucunda küçük bir top, çubuk ya da figür bulunur. Tek taşlı Y kolye, birleşme noktasında ya da sarkıtın ucunda tek bir taş taşıyan modeldir.

Su yolu Y kolye, zincirin ve sarkıtın boydan boya yan yana dizilmiş taşlardan oluştuğu modeldir. Ayarlanabilir Y kolye, zincirin bir halkanın ya da kayar bir boncuğun içinden geçtiği ve sarkıt boyunun elle uzatılıp kısaltılabildiği modeldir.

Altın Y kolye sarı, beyaz ve rose altın renklerinde üretilir. Renk seçerken her gün takılan diğer takıların rengi esas alınır. Lizay Pırlanta'da Y model kolyeler safir ve zümrüt taşlı pırlanta modellerle, Y harf kolyeler ise altın ve pırlanta harf kolye kategorilerinde yer alır.

Sık Sorulan Sorular

Y kolye ile Y harf kolye aynı şey midir?

Y kolye ile Y harf kolye aynı şey değildir. Y kolye, zinciri Y biçimi oluşturan bir kolye modelidir. Y harf kolye ise ucunda Y harfi bulunan, isim baş harfi için takılan kolyedir.

Y kolye fiyatını neler belirler?

Y kolye fiyatını dört şey belirler: altının gramı, altının ayarı, işçilik ve varsa taşlar. Altın ve taş fiyatları sürekli değiştiği için aynı kolyenin fiyatı da zaman içinde değişir. Su yolu Y kolyede taşların toplam karatı fiyatı en çok etkileyen kalemdir.

Y kolye her gün takılır mı?

Y kolye her gün takılabilir. Günlük kullanım için kısa sarkıtlı ve ince zincirli bir model seçilmelidir, çünkü uzun sarkıt çanta askısına ve fermuara takılabilir. Y kolye uyumadan önce çıkarılmalıdır.

Y kolye nasıl saklanır?

Y kolye, kilidi kapatılarak ve asılarak ya da düz serilerek saklanır. Y kolye başka kolyelerle aynı bölmeye konduğunda sarkıt diğer zincirlere dolanır. Her kolye için ayrı bir bölme ya da küçük bir kese kullanmak dolanmayı önler.

Y Kolye Takarken Tek Kural

Y kolye takarken akılda tutulacak tek kural, sarkıtın yaka kenarına denk gelmemesidir: sarkıt ya tamamen tende ya da tamamen kumaşta durmalıdır. V yaka, kruvaze yaka ve açık gömlek yakası bu kuralı en kolay sağlayan yakalardır. Lizay Pırlanta olarak bu rehberi, Y kolyeyi gardırobunuzdaki kıyafetlerle rahatça eşleştirebilmeniz için hazırladık.



