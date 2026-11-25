Markiz kesim yüzük, iki ucu sivri ve ortası geniş, mekik biçimli markiz kesim taş taşıyan yüzüktür. Markiz kesimin anlamı adından gelir: "markiz", Fransızca "marquise" soyluluk unvanının Türkçesidir ve markiz kesim bu ad nedeniyle zarafetle ilişkilendirilir. Markiz kesim yüzüğün iki temel avantajı, taşın aynı karattaki yuvarlak taştan daha uzun olması ve parmağı daha uzun göstermesidir; markiz yüzük modelleri tektaş, halo, üç taş ve yatay yerleşimli olarak ayrılır.

Bu rehber markiz kesim yüzük hakkında altı soruyu yanıtlar: markiz kesimin tanımı ve anlamı, avantajları, oval ve damla kesimden farkı, satın alırken bakılacak ölçüler, modeller ve fiyatı belirleyen etkenler.

Markiz kesim nedir, markiz ne demek?

Markiz kesim, taşın iki ucunun sivri, ortasının geniş olduğu, mekik biçimli parlak kesim türüdür. Markiz kesimin diğer adı, Fransızca "mekik" anlamına gelen "navette" kesimdir. Markiz kesim, yuvarlak dışındaki kesimleri kapsayan fantezi kesimler grubunda yer alır.

Markiz, marki unvanlı soylunun eşine ya da bu unvanı taşıyan kadına verilen soyluluk unvanıdır. Kesimin adı Fransızca "marquise" kelimesinden gelir ve uluslararası kaynaklarda "marquise cut" olarak geçer. Markiz kesim pırlanta, bu soyluluk çağrışımı nedeniyle zarafet ve asaletle ilişkilendirilir.

Türkiye'de "markiz yüzük" adı iki farklı yüzük için kullanılır. Birinci yüzük, tek bir markiz kesim taşın merkezde durduğu yüzüktür. İkinci yüzük, küçük yuvarlak ve baget taşların mekik biçimli bir tabla üzerine dizilerek markiz formunu oluşturduğu yüzüktür.

Markiz kesim yüzük avantajları nelerdir?

Markiz kesim yüzüğün üç avantajı vardır: taş aynı karatta daha uzun görünür, parmağı daha uzun gösterir ve yuvarlak tektaştan farklı bir form sunar. Bu üç avantaj da markiz kesimin uzun ve dar biçiminden kaynaklanır.

Karat taşın ağırlığını gösterir, görünen boyutunu değil. 1 karatlık yuvarlak pırlantanın çapı yaklaşık 6,5 mm'dir; 1 karatlık markiz kesim pırlantanın boyu ise yaklaşık 10 mm, eni yaklaşık 5 mm'dir. Markiz kesim taş, aynı ağırlıkta parmak üzerinde daha uzun bir alan kaplar ve bu nedenle daha büyük algılanır.

Markiz kesim taş parmak boyunca dikey yerleştirildiğinde, taşın uzun hattı parmağın hattını devam ettirir. Bu yerleşim parmağı daha uzun ve daha ince gösterir.

Markiz kesim yüzüğün dikkat isteyen yanı sivri uçlardır. Sivri uçlar taşın darbeye en açık noktalarıdır ve bu nedenle montürde korunmaları gerekir.

Markiz kesim ile oval ve damla kesim arasındaki fark nedir?

Markiz, oval ve damla kesim arasındaki fark uç sayısıdır: markiz kesimde iki sivri uç, damla kesimde bir sivri uç bulunur, oval kesimde sivri uç bulunmaz. Markiz, oval ve damla kesimin üçü de uzun biçimli fantezi kesimlerdir ve üçü de parmağı uzun gösterir.

Oval kesim, iki ucu yuvarlak, uzatılmış bir yuvarlak biçimindeki kesimdir. Oval kesimde sivri uç olmadığı için korunması gereken bir uç noktası yoktur. Damla kesim, bir ucu yuvarlak, diğer ucu sivri olan kesimdir.

Markiz kesim, üç kesim içinde en keskin hatlı olanıdır. Aynı karatta markiz kesim taş, oval ve damla kesim taştan daha dar ve daha uzun bir görünüm verir.

Markiz kesim yüzük alırken nelere dikkat edilir?

Markiz kesim yüzük alırken dört noktaya bakılır: boy/en oranı, simetri, papyon etkisi ve sivri uçları koruyan montür. Bu dört nokta, markiz kesim taşın hem görünümünü hem de dayanıklılığını belirler.

Boy/en oranı, taşın boyunun enine bölünmesiyle bulunan değerdir. Boyu 10 mm, eni 5 mm olan markiz kesim taşın boy/en oranı 2,00'dir. Klasik markiz kesimde boy/en oranı 1,75 ile 2,25 arasındadır; oran 1,75'e yaklaştıkça taş daha dolgun, 2,25'e yaklaştıkça daha ince ve uzun görünür.

Simetri, markiz kesimde iki sivri ucun aynı hizada olması ve taşın sağ ile sol yarısının birbirinin aynısı olması demektir. Uçlar hizalı değilse taş yüzükte eğik durur. GIA, markiz gibi fantezi kesimlere kesim derecesi vermez; GIA raporunda cila ve simetri dereceleri yer alır, bu nedenle rapordaki simetri derecesi kontrol edilmelidir.

Papyon etkisi, uzun biçimli parlak kesim taşların ortasında görülen papyon biçimli koyu gölgedir. Papyon etkisi markiz kesim taşlarda farklı düzeylerde görülür ve raporda yazmaz. Papyon etkisini değerlendirmek için taşa farklı ışıklarda ve farklı açılardan bakılmalıdır.

Montürde sivri uçları V tırnak korur. V tırnak, taşın sivri ucunu iki yandan saran V biçimli tırnaktır. Yüzüğün parmağa tam oturması, uçların çevreye çarpma olasılığını azaltır; bu nedenle yüzük ölçüsü satın almadan önce doğru alınmalıdır.

Markiz yüzük modelleri nelerdir?

Markiz yüzük modelleri beş grupta toplanır: tektaş, halo, üç taş, yatay yerleşimli ve küçük taşlarla oluşturulan markiz formlu yüzük. Model, markiz taşın yüzükte nasıl yerleştirildiğini ve çevresinde başka taş olup olmadığını tanımlar.

Markiz kesim tektaş yüzük, sade bir halka üzerinde tek bir markiz kesim taşın durduğu yüzüktür. Markiz tektaş yüzük, taşın biçimini en açık gösteren modeldir.

Halo markiz yüzük, merkezdeki markiz kesim taşın çevresinin küçük yuvarlak taşlarla çerçevelendiği yüzüktür. Halo, merkez taşı olduğundan daha büyük gösterir. Üç taş markiz yüzük, merkez taşın iki yanında birer yan taş bulunan yüzüktür.

Yatay yerleşimli markiz yüzük, markiz kesim taşın parmak boyunca değil, parmağa dik yönde yerleştirildiği yüzüktür. Yatay yerleşim, uluslararası kaynaklarda "east-west" olarak adlandırılır. Markiz formlu yüzük ise tek bir markiz taş yerine küçük yuvarlak ve baget taşların mekik biçiminde dizildiği yüzüktür.

Lizay Pırlanta'da markiz kesim pırlantalı yüzükler pırlanta trend yüzük kategorisinde yer alır. Aynı markiz form kolye, küpe, bileklik, kelepçe ve set modellerinde de kullanılır.

Markiz kesim pırlanta yüzük fiyatını neler belirler?

Markiz kesim pırlanta yüzük fiyatını beş etken belirler: taşın karatı, rengi, berraklığı, altının ayarı ile gramı ve yüzükteki yan taşlar. Altın ve pırlanta fiyatları sürekli değiştiği için aynı yüzüğün fiyatı da zaman içinde değişir.

Karat, renk ve berraklık taşın değerini belirleyen ölçütlerdir. Aynı karattaki iki markiz kesim pırlantadan rengi ve berraklığı daha yüksek olan daha değerlidir. Bu nedenle iki markiz kesim yüzük karşılaştırılırken karat, renk ve berraklık değerleri yan yana konmalıdır.

Montür de fiyatın parçasıdır. 18 ayar altın %75, 14 ayar altın %58,5 saf altın içerir; aynı gramdaki 18 ayar montür daha fazla saf altın içerir. Halo ve üç taş modellerde yan taşların toplam karatı da fiyata eklenir.

Sık Sorulan Sorular

Markiz kesim yüzük alyansla birlikte takılır mı?

Markiz kesim yüzük alyansla birlikte takılır. Markiz kesim taş alçak bir montürde duruyorsa düz alyans taşın altına tam yanaşamaz ve iki yüzük arasında boşluk kalır. Bu durumda taşın hattını izleyen kavisli bir alyans seçilir.

Markiz kesim yalnızca pırlantada mı kullanılır?

Markiz kesim yalnızca pırlantada kullanılmaz. Markiz kesim; safir, zümrüt ve yakut gibi renkli taşlara da uygulanır. Markiz kesim taşlar yüzük dışında kolye ve küpelerde de kullanılır.

Markiz kesim yüzük evlilik teklifi için uygun mudur?

Markiz kesim tektaş yüzük, yuvarlak tektaş yüzüğün alternatifi olarak evlilik teklifinde kullanılır. Evlilik teklifi yüzüğü her gün takıldığı için sivri uçların V tırnakla korunduğu bir montür seçilmelidir.

Markiz kesim yüzük nasıl temizlenir?

Markiz kesim yüzük ılık su, birkaç damla sıvı sabun ve yumuşak kıllı bir fırçayla temizlenir. Fırça taşın altına ve sivri uçların çevresine uygulanır, yüzük durulanıp tüy bırakmayan bir bezle kurulanır. Sivri uçlardaki tırnaklar gevşediğinde taş oynar; taş oynuyorsa yüzük takılmadan kuyumcuya gösterilmelidir.

Kısaca Markiz Kesim Yüzük

Markiz kesim yüzük, iki ucu sivri mekik biçimli taşıyla aynı karatta daha uzun görünen ve parmağı uzun gösteren bir yüzüktür. Markiz kesim yüzük seçerken boy/en oranına, simetriye, papyon etkisine ve uçları koruyan V tırnağa bakmak yeterlidir. Lizay Pırlanta olarak bu rehberi, markiz kesim yüzükleri aynı ölçütlerle karşılaştırabilmeniz için hazırladık.



