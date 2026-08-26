Altın Mavi Mineli Halhal
Ürün Kodu : H001489
24.684 TL
PEŞİN FİYATINA 8.228 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Mavi Mineli Halhal T10984
14 Ayar, Altın, 2.27 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Gökyüzünün ve denizlerin huzur veren mavisi, minenin pürüzsüz yüzeyinde zarifçe parıldıyor. Adımlarınıza serin ve ferah bir hava katan bu renkli detay, zamansız şıklığıyla stilinize dinlendirici bir dokunuş ekliyor.
Altın Mavi Mineli Halhal
PEŞİN FİYATINA 8.228 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
24.684 TL
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