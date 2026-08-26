Altın Üçgen Sallantılı Kolye
Ürün Kodu : N181482
18.972 TL
PEŞİN FİYATINA 6.324 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Üçgen Sallantılı Kolye T10985
14 Ayar, Altın, 1.75 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Geometrik hatların net ve modern duruşu, dökümlü sallantı detaylarıyla dinamik bir harekete dönüşüyor. Boyunda son derece çağdaş bir çizgi sergileyen bu tasarım, minimalist şıklığı bir üst seviyeye taşıyor. Stilinize modern bir dokunuş.
Altın Üçgen Sallantılı Kolye
PEŞİN FİYATINA 6.324 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
18.972 TL
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