Altın Taşlı Sonsuzluk Kolye
Ürün Kodu : N182611
17.816 TL
PEŞİN FİYATINA 5.939 TL x 3 Taksit
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Altın Taşlı Sonsuzluk Kolye T11061
14 Ayar, Altın, 1.64 gr
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Sonsuzluğun büyüleyici kıvrımları, ışığı yakalayan parlak taşlarla birleşerek dekoltede anlamlı bir ışıltı yaratıyor. Zamansız bağları ve bitmeyen sevgiyi simgeleyen bu özel yapı, stilinize zarafet dolu bir dokunuş katıyor.
Altın Taşlı Sonsuzluk Kolye
PEŞİN FİYATINA 5.939 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
17.816 TL
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