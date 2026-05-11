Altın Taşlı Yaprak Halka Küpe T10087 Altın, 14 Ayar, 4,3 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Doğanın zarif çizgilerinden ilham alan yaprak formu, ışıldayan detaylarla daha da dikkat çekici hale geliyor. Hafif ve akıcı görünümü sayesinde feminen bir şıklık sunuyor. Her daim kullanılabilecek zamansız bir tasarım olarak öne çıkıyor.