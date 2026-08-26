Altın Sarı Mineli Halhal
Ürün Kodu : H001487
24.480 TL
PEŞİN FİYATINA 8.160 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Sarı Mineli Halhal T10982
14 Ayar, Altın, 2.25 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Güneşin enerjisini yansıtan sıcak sarı mineler, bilekte ışıl ışıl bir canlılık yaratıyor. Tasarıma katılan neşeli renk dokunuşu adımlarınızda enerjik bir ritim oluştururken yaz ruhunu her anınıza taşıyor. Çabasız ve pozitif bir dokunuş.
Altın Sarı Mineli Halhal
PEŞİN FİYATINA 8.160 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
24.480 TL
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