Altın Kedi Kolye
Ürün Kodu : N182336
13.396 TL
PEŞİN FİYATINA 4.465 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Kedi Kolye T10989
14 Ayar, Altın, 1.23 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Doğanın en sevimli ve bağımsız figürü, narin çizgilerin estetiğiyle dekoltede yerini alıyor. Tasarıma samimi ve sıcak bir ruh katan bu figür, günlük kombinlerinize sevimli ama zarif bir dokunuş vadediyor.
Altın Kedi Kolye
PEŞİN FİYATINA 4.465 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
13.396 TL
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