Altın İncili Deniz Kızı Rüyası Kolye
Ürün Kodu : N182660
23.800 TL
17.612 TL
PEŞİN FİYATINA 5.871 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın İncili Deniz Kızı Rüyası Kolye T11073
14 Ayar, Altın, 2.18 gr
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Denizkızlarının efsanevi zarafetinden ilham alan tasarım, incinin masum ışıltısıyla masalsı bir aura yaratıyor. Akıcı kavislerin ve narin işçiliğin sunduğu bu estetik, stilinize romantik ve lüks bir dokunuş ekliyor.
Altın İncili Deniz Kızı Rüyası Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Minimal altın kolyelerin en dikkat çekici işçilik ve estetik özellikleri nelerdir?
1- Usta zanaatkârlarının ince işçiliğiyle şekillendirilen pürüzsüz altın figür detayları ve zarif zincir dokusu, abartıdan uzak yalın çizgileriyle boyunda her açıdan modern ve sofistike bir ışıltı sunar.
2- Gönderim paketinin içeriğinde neler bulunuyor?
2- Darbelere karşı korumalı dış ambalaj içinde; markamıza ait şık kolye kutusu, resmi mücevher sertifikası eksiksiz olarak yer alır.
3- Kolye zincirinin boyu uzatılabilir veya kısaltılabilir mi?
3- Evet, zincir uzunluğunu dekolte tercihinize göre ayarlatmak istediğinizde ürününüz ve sertifikanızla birlikte mağazalarımıza başvurarak profesyonel ölçü düzenleme talebinde bulunabilirsiniz.
4- Günlük rutinde hangi aktiviteler sırasında kolyeyi çıkarmak gerekir?
4- İnce altın zincirin takılıp kopmasını veya figür uçlarının darbe alıp bükülmesini önlemek için uyku, duş, ağır spor antrenmanları ve deniz/havuz sırasında kolyenin çıkarılması tavsiye edilir.
5- Farklı mücevherlerle nasıl kombinlenebilir?
5- Aynı altın rengindeki minimal küpe, bileklik ve yüzüklerle bütünlük sağlayabileceği gibi, farklı uzunluklardaki sade altın zincir kolyelerle katmanlı (layering) olarak da modern bir görünüm yakalar.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın İncili Deniz Kızı Rüyası Kolye
PEŞİN FİYATINA 5.871 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
23.800 TL
17.612 TL
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