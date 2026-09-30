Altın İnci Küpe
Ürün Kodu : E1148858
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10.200 TL
PEŞİN FİYATINA 3.400 TL x 3 Taksit
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Altın İnci Küpe T11242
14 Ayar, Altın, 0.93 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Zarafeti sadelikte arayanlara. Kulak memenizde süzülen zamansız ve yumuşak bir ışık.
Altın İnci Küpe
PEŞİN FİYATINA 3.400 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
10.200 TL