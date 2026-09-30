Altın İnci Küpe
Ürün Kodu : E1148855
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11.560 TL
PEŞİN FİYATINA 3.853 TL x 3 Taksit
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Altın İnci Küpe T11240
14 Ayar, Altın, 1.03 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Duru zarafetin en yalın hali. Yüz hatlarınıza yumuşak ve sofistike bir ışıltı kazandırır.
Altın İnci Küpe
PEŞİN FİYATINA 3.853 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
11.560 TL