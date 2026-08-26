Altın Beyaz Mineli Halhal
Ürün Kodu : H001485
24.684 TL
PEŞİN FİYATINA 8.228 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Beyaz Mineli Halhal T10980
14 Ayar, Altın, 2.26 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Madenin sıcak ışıltısı, beyaz minenin saf ve ferah dokunuşuyla mükemmel bir denge yakalıyor. Yalın tonların kattığı dinlendirici zarafet, adımlarınıza narin ve zamansız bir estetik kazandırıyor. Günlük kombinlere çabasız ve aydınlık bir dokunuş.
Altın Beyaz Mineli Halhal
PEŞİN FİYATINA 8.228 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
24.684 TL
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