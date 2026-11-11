Altın Balina Kuyruğu Kolye
Ürün Kodu : N182789
17.068 TL
12.648 TL
PEŞİN FİYATINA 4.216 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Balina Kuyruğu Kolye T11408
14 Ayar, Altın, 1,57 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Özgürlüğün ve doğayla kurulan derin bağların zarif bir simgesi. Altının sıcak tonlarıyla buluşan estetik formu, dekoltenize çabasız bir şıklık ve karakterli bir anlam katarak günlük stilinizin vazgeçilmez bir parçası olur.
Altın Balina Kuyruğu Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Lizay Pırlanta altın mücevherlerinin ayar ve gramaj bilgilerine nasıl ulaşabilirim?
1- Satın aldığınız altın ürüne ait güncel ayar ve net gramaj verileri, siparişle birlikte gönderilen resmi ürün sertifikasında ve ürün detay sayfasında açıkça belirtilmektedir.
2- Online satın alınan altın ürünler kargo sürecinde sigortalı mıdır?
2- Evet, e-ticaret platformumuz üzerinden verilen tüm altın mücevher siparişleri müşterimize fiziken teslim edilip imzalanana kadar %100 kapsayıcı özel mücevher sigortası altındadır.
3- Altın mücevherler günlük kullanım ergonomisine uygun mudur?
3- Altın tasarımlarımız dengeli kütle oranları ve ergonomik yapıları sayesinde günlük yaşamda gün boyu konforlu bir kullanım sunacak şekilde hazırlanmaktadır.
4- Altın mücevherler kullanılmadığı zamanlarda nasıl saklanmalıdır?
4- Metal yüzeylerin birbirine temas ederek çizilmesini ve formunun bozulmasını önlemek amacıyla ürünlerin kendi özel bölmeli mücevher kutularında muhafaza edilmesi önerilir.
5- İnternet sitemizden alınan altın mücevher için fiziksel mağazalardan destek alınabilir mi?
5- Evet, e-ticaret sitemizden satın alınan tüm altın mücevherlerin bakım, kontrol ve garanti işlemleri için tüm Türkiye'deki Lizay Pırlanta mağazaları tam yetkilidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Balina Kuyruğu Kolye
PEŞİN FİYATINA 4.216 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
17.068 TL
12.648 TL
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