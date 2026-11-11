Altın Balina Kuyruğu Kolye T11408 14 Ayar, Altın, 1,57 gr Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Özgürlüğün ve doğayla kurulan derin bağların zarif bir simgesi. Altının sıcak tonlarıyla buluşan estetik formu, dekoltenize çabasız bir şıklık ve karakterli bir anlam katarak günlük stilinizin vazgeçilmez bir parçası olur.