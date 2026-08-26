2.08 Karat Pırlanta Renkli Taşlı Küpe T10929 14 Ayar, Beyaz Altın, 3.11 gr Taş: Lemon Quartz

Ağırlık: 1.75 Karat

Kesim: Oval Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.26 Karat

Renk: F

Berraklık: VS-SI

Kesim: Baget Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.07 Karat

Renk: F

Berraklık: VS-SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Canlı renklerin cesur ve ritmik uyumu, yoğun ışıltılarla kulakta büyüleyici bir festival yaratıyor. Işığı her açıdan farklı yansıtan zengin tasarımıyla sıradanlıktan uzaklaşan bu parça, her ortama neşe taşıyor. İddialı ve özgün stillere renkli bir dokunuş.