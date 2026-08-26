2.08 Karat Pırlanta Renkli Taşlı Küpe
Ürün Kodu : DE38958
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57.490 TL
PEŞİN FİYATINA 19.163 TL x 3 Taksit
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2.08 Karat Pırlanta Renkli Taşlı Küpe T10929
14 Ayar, Beyaz Altın, 3.11 gr
Taş: Lemon Quartz
Ağırlık: 1.75 Karat
Kesim: Oval
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.26 Karat
Renk: F
Berraklık: VS-SI
Kesim: Baget
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.07 Karat
Renk: F
Berraklık: VS-SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Canlı renklerin cesur ve ritmik uyumu, yoğun ışıltılarla kulakta büyüleyici bir festival yaratıyor. Işığı her açıdan farklı yansıtan zengin tasarımıyla sıradanlıktan uzaklaşan bu parça, her ortama neşe taşıyor. İddialı ve özgün stillere renkli bir dokunuş.
2.08 Karat Pırlanta Renkli Taşlı Küpe
PEŞİN FİYATINA 19.163 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
57.490 TL
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