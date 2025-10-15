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Sette Yer Alan Ürünler
0.75 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
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50.856 TL
50.856 TL

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3.00 Karat Pırlanta Safir Set (481)

TL x 3 Taksit
Set Fiyatı :
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SET İNDİRİMİ %10
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