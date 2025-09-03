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Sette Yer Alan Ürünler
0.33 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.33 Karat Pırlanta Baget Kolye
68.496 TL
68.496 TL

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0.21 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.21 Karat Pırlanta Baget Küpe
38.784 TL
38.784 TL

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0.27 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.27 Karat Pırlanta Baget Yüzük
45.720 TL
45.720 TL

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0.81 Karat Pırlanta Baget Set (478)

TL x 3 Taksit
Set Fiyatı :
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SET İNDİRİMİ %10
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