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Sette Yer Alan Ürünler
0.49 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.49 Karat Pırlanta Baget Kolye
55.440 TL
55.440 TL

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1.18 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
1.18 Karat Pırlanta Baget Küpe
109.344 TL
109.344 TL

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0.61 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.61 Karat Pırlanta Baget Yüzük
65.424 TL
65.424 TL

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2.28 Karat Pırlanta Baget Set (270)

TL x 3 Taksit
Set Fiyatı :
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SET İNDİRİMİ %10
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