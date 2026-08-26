1.03 Karat Pırlanta Pembe Safir Küpe
Ürün Kodu : DE41244
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43.978 TL
PEŞİN FİYATINA 14.659 TL x 3 Taksit
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1.03 Karat Pırlanta Pembe Safir Küpe T10933
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.84 gr
Taş: Pink Safir
Ağırlık: 0.89 Karat
Kesim: Damla
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.14 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Pembe safirin romantik ve büyüleyici tonu, etrafındaki yoğun parıltılarla yüze sıcak bir ışıltı yayıyor. Canlı rengin sunduğu feminen enerji tasarıma iddialı bir duruş katarken zarafetinden ödün vermiyor. Özel anlarınıza tatlı ve lüks bir dokunuş.
1.03 Karat Pırlanta Pembe Safir Küpe
PEŞİN FİYATINA 14.659 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
43.978 TL
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