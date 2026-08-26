0.48 Karat Pırlanta Vintage Yüzük
Ürün Kodu : DR192684
55.574 TL
PEŞİN FİYATINA 18.525 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.48 Karat Pırlanta Vintage Yüzük T10979
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.25 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.30 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Prenses
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.18 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Nostaljik detayların ve ince el işçiliği hissinin modern parıltılarla buluştuğu tasarım, geçmişin zarafetini parmağınıza taşıyor. Doku ve motiflerdeki zenginlik tasarıma karakteristik bir ruh katarken zamansız bir estetik sunuyor. Ruhunda hikaye taşıyan özel bir dokunuş.
0.48 Karat Pırlanta Vintage Yüzük
PEŞİN FİYATINA 18.525 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
55.574 TL
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