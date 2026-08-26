0.44 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
Ürün Kodu : DR144207
56.021 TL
PEŞİN FİYATINA 18.674 TL x 3 Taksit
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0.44 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük T10971
14 Ayar, Beyaz Altın, 1.74 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.39 Karat
Renk: I
Berraklık: SI
Kesim: Oval
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.05 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Oval kesimin parmakları uzun ve narin gösteren formu, merkezdeki duru ışıltıyla kusursuz bir uyum yakalıyor. Yumuşak kavislerin yarattığı modern ve akıcı estetik, klasik şıklığa yenilikçi bir boyut katıyor. Zamansız aşka ve rafine zevklere özel bir dokunuş.
0.44 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 18.674 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
56.021 TL
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