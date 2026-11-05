0.23 Karat Pırlanta Baget Yüzük
Ürün Kodu : DR196196
26.789 TL
PEŞİN FİYATINA 8.930 TL x 3 Taksit
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0.23 Karat Pırlanta Baget Yüzük T11380
14 Ayar, Beyaz Altın, 1.21 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.12 Karat
Renk: F
Berraklık: VS-SI
Kesim: Baget
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.11 Karat
Renk: F
Berraklık: VS-SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Net hatlı baget kesimin mimari ışıltısı. Parmağınızda modern ve minimalist bir çizgi.
0.23 Karat Pırlanta Baget Yüzük
PEŞİN FİYATINA 8.930 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
26.789 TL