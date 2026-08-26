Altın Taşlı Fiyonk Yüzük
Ürün Kodu : R160823
15.300 TL
PEŞİN FİYATINA 5.100 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Taşlı Fiyonk Yüzük T11007
14 Ayar, Altın, 1.41 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Narin fiyonk figürünün romantik havası, parıltılı taş işçiliğiyle elde masalsı bir ışıltıya dönüşüyor. Sevimli hatların ve parlak detayların kurduğu bu tatlı denge, parmağınıza feminen ve zarif bir dokunuş katıyor.
Altın Taşlı Fiyonk Yüzük
PEŞİN FİYATINA 5.100 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
15.300 TL
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