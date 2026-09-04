Altın Kalp Figürlü Trend Bileklik
Ürün Kodu : B366103
45.441 TL
PEŞİN FİYATINA 15.147 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Kalp Figürlü Trend Bileklik T11052
14 Ayar, Altın, 4.17 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Romantik detayların ince zincir estetiğiyle buluşması, bilekte zarif ve sıcak bir odak noktası oluşturuyor. Yalın çizgilere yüklenen bu tatlı anlam, gün boyu keyifle taşıyacağınız zamansız bir zarafet vadediyor. Stilinize sevecen bir dokunuş.
Altın Kalp Figürlü Trend Bileklik
PEŞİN FİYATINA 15.147 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
45.441 TL
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